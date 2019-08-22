مصر.. السيسي يوافق على قرض عربي بملايين الدولارات

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الخميس، قرارا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على عقد قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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ووافق الرئيس المصري على العقد الموقع بين مصر وصندوق النقد العربي، بواقع 87 مليونا و700 ألف دينار عربي حسابي "عملة الأساس للصندوق"، بما يعادل نحو 367 مليونا و753 ألف دولار، وفقا لأسعار صرف العملات المتاحة على الموقع الإلكتروني للصندوق.

ووفقا للملحق رقم 1 المرفق باتفاق القرض، فإن منح القرض لجمهورية مصر العربية يستهدف مواصلة البنك المركزي تنفيذ مبادرته الرامية إلى تشجيع البنوك على منح التسهيلات الائتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال زيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية لهذه المنشآت لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% من المحفظة الائتمانية الإجمالية لكل بنك، بإطار تحقيق الحجم المستهدف لمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة البالغ 200 مليار جنيه بحلول عام 2020.

المصدر: الشروق