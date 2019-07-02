ذكرت وكالة "بلومبرغ"، الثلاثاء، نقلا عن مصادر مطلعة، أن السعودية استأنفت الاستعدادات لطرح عام أولي محتمل لحصة في شركة النفط العملاقة "أرامكو" بعد شهور من تعليق الطرح المخطط له.

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وقالت الوكالة، إن الشركة الأكثر ربحية في العالم أجرت مؤخرا محادثات مع مجموعة مختارة من البنوك الاستثمارية لمناقشة الأدوار المحتملة لها في الطرح المحتمل. وأشارت إلى أن العمل على الطرح قد يتسارع في وقت لاحق من 2019 أو أوائل العام القادم.

وكان من المزمع إجراء الطرح في 2018 لكن تقرر تأجيله. وخطة الاكتتاب هذه هي حجر زاوية في خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "رؤية 2030"، التي تهدف لتنويع مصادر الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط.

ويواجه الطرح عقبات عديدة، منها قدرة السعودية على بلوغ تقييم حقيقي لقيمة "أرامكو" التي تقدر بـ 2 تريليون دولار، كما أنه من المحتمل أن يتأثر الطرح بانخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى المخاوف المتزايدة بين كبار المستثمرين حول الاستثمار في شركات الوقود الأحفوري، التي يقول أنصار البيئة أنها تساهم في تغير المناخ.

المصدر: "بلومبرغ"