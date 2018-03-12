تأجيل طرح "أرامكو" حتى 2019

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية اليوم الاثنين، عن احتمال تأجيل الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو" النفطية العملاقة حتى العام 2019، والذي من المتوقع أن يكون الأكبر في العالم.

وقالت "فايننشال تايمز" إن مسؤولين سعوديين أخطروا نظراءهم البريطانيين بذلك. وذكرت الصحيفة أن الحكومة السعودية كانت تستهدف إدراج "أرامكو" بحلول النصف الثاني من 2018.

وتتنافس بورصة لندن مع بورصات عالمية أخرى كنيويورك للفوز باستضافة الشق الدولي من طرح "أرامكو"، إلى جانب الإدراج في البورصة السعودية.

وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأسبوع الماضي إن لديه بواعث قلق بشأن المخاطر، التي قد تواجهها "أرامكو" إذا اختارت بورصة نيويورك كموقع لطرح بقيمة 100 مليار دولار.

وتخطط السعودية في إطار الطرح لبيع 5% من الشركة النفطية، التي من المتوقع أن تقدر قيمتها بتريليوني دولار.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي