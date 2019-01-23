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كابل تعلن تصفية قيادي في طالبان دبّر الهجوم الأخير على قاعدة ميدان وردك

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كابل تعلن تصفية قيادي في طالبان دبّر الهجوم الأخير على قاعدة ميدان وردك
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أعلنت مديرية الأمن الأفغانية أن قواتها قتلت قياديا في حركة طالبان مدبّر الهجوم على القاعدة العسكرية في إقليم ميدان وردك، وسط أفغانستان مؤخرا، والذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.

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وقالت مديرية الأمن إن القيادي، قتل بغارة جوية مساء الثلاثاء، وأضافت: "تم استهداف قيادي مع سبعة آخرين من أعوانه بعد أن تعرفت قوات من المديرية عليهم... ستلاحق المديرية الجماعة الإرهابية وستقتل كل أفرادها".

وقالت المديرية الثلاثاء إن 36 شخصا قتلوا، وأصيب 58 آخرون في الهجوم الذي شنته طالبان الاثنين، في حين أعلن مصدر مسؤول في وزارة الدفاع الأفغانية أن 126 من قوات الأمن الأفغانية لقوا حتفهم.

المصدر: وكالات 

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