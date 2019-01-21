"طالبان" تقتل 12 من عناصر الأمن وسط أفغانستان

قتل 12 فردا على الأقل من عناصر الأمن الأفغاني اليوم الاثنين باقتحام سيارة ملغومة يقودها انتحاري قاعدة عسكرية في إقليم ميدان وردك وسط أفغانستان.

وذكرت السلطات المحلية في الولاية أن الهجوم بدأ باقتحام سيارة محملة بالمتفجرات مدخل المجمع العسكري في ميدان شهر عاصمة ولاية وردك على الواقعة على 50 كم جنوب العاصمة كابل.

وأضافت، أنه بعد تفجير السيارة اقتحم ثلاثة مسلحين على الأقل الموقع واشتبكوا مع عناصر الأمن هناك حتى قتلوا برصاصهم.

وقال أختر محمد طاهري رئيس مجلس ولاية وردك: "طالبان استخدمت عربة هامفي لاستهداف القاعدة العسكرية. حتى الآن تظهر تقاريرنا أن 12 شخصا من أفراد الأمن قتلوا، و20 جرحوا".

وأكد مدير إدارة الصحة في الولاية محمد سليم أصغر خيل الحصيلة المذكورة، مبينا أن "الجرحى نقلوا إلى مستشفيات العاصمة كابل لتلقي المزيد من العلاج، نظرا لأن إصاباتهم حرجة".

وتبنت حركة "طالبان" الهجوم، وقال المتحدث باسمها ذبيح الله إن الهجوم "أسفر عن مقتل وإصابة العشرات".

وتشهد أفغانستان مواجهات متكررة بين عناصر الأمن والجيش الأفغاني من جهة، ومقاتلي حركة "طالبان" المتطرفة من جهة أخرى، تسفر عن سقوط قتلى من الطرفين والمدنيين.

المصدر: وكالات