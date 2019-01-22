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مصرع الملا يعقوب نجل مؤسس طالبان في ظروف غامضة

أخبار العالم

مصرع الملا يعقوب نجل مؤسس طالبان في ظروف غامضة
Reuters
مسلحون من حركة طالبان أفغانستان- ارشيف
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نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" عن مصادرها أن الملا يعقوب نجل مؤسس حركة طالبان الإرهابية وزعيمها الروحي الملا عمر، قد لقي مصرعه في باكستان.

وأشارت الوكالة إلى أن الملا يعقوب قتل في منطقة بيشاور الباكستانية القريبة من الحدود مع أفغانستان وأنه أصيب في البداية بجروح قبل أن يقتل على أيدي مسلحين مجهولين.

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وأكدت مصادر أخرى أن مجموعة مسلحة خطفت الملا يعقوب ثم قتلته في وقت لاحق ولم يصدر أي تعليق عن ممثلي طالبان أفغانستان على هذه المعلومات حتى الآن.

المصدر: "إنترفاكس"

 

 

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