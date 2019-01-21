جولة محادثات بين طالبان والمبعوث الأمريكي الخاص في قطر

أفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصدر مطلع، أن حركة "طالبان" الأفغانية، أجرت محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص بعملية السلام، في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت الحركة في بيان لها، إن "طالبان اجتمعت الاثنين مع المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زادة في قطر، بعد أيام من تهديدها بالانسحاب من محادثات السلام في أفغانستان".

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، في بيان، "بدأت جولة جديدة من المحادثات بين زعماء طالبان ومسؤولين أمريكيين اليوم في العاصمة القطرية الدوحة".

وفشلت الجولة السابقة من المفاوضات، عقب رفض حركة "طالبان" مقترح الدبلوماسي الأمريكي بشأن إعلان وقف إطلاق النار، كما فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح المعتقلين ورفع العقوبات عن قادة الحركة واعتراف واشنطن بمكتب "طالبان" في الدوحة.

وأعرب خليل زادة من كابل، حيث سيشرف على المفاوضات بين الولايات المتحدة و"طالبان" والحكومة الأفغانية، عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام حتى 20 أبريل المقبل، وهو موعد الانتخابات في أفغانستان.

ووصف الدبلوماسي الأمريكي موقف بلاده إزاء إمكانية التسوية بـ"التفاؤل المتحفظ"، مشددا على ضرورة أن يؤدي الحوار بين أطراف النزاع إلى "السلام، وإلى أفغانستان ناجحة لا تشكل أي خطر على نفسها والمجتمع الدولي".

المصدر: رويترز