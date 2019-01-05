العلاقة بين بوتين وترامب تثير هلع نانسي بيلوسي

وصفت الرئيسة الجديدة لمجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي العلاقة بين رئيس بلدها دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، "بالمخيفة".

وقالت بيلوسي لقناة MSNBC: "فلاديمير بوتين؟ هل أنتم جادون؟ أعتقد أنه أمر خطير". وأضافت: "أعتقد أن علاقة الرئيس مع رجال العصابات في جميع أنحاء العالم، أمر رهيب ويثير الفزع".

وتم انتخاب بيلوسي لمنصب رئيسة مجلس النواب الأمريكي لعامي 2019 و2020.

إقرأ المزيد

وترأست الديمقراطيين في مجلس النواب منذ عام 2003، وبين عامي 2007 و2011، كانت أول امرأة تتولى رئاسة مجلس النواب.

وبعد خسارة الديمقراطيين انتخابات التجديد النصفي 2010، عادت من جديد لتتزعم الأقلية البرلمانية.

المصدر: نوفوستي