انتخاب الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

انتخب مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة له لفترة 2019-2020، وذلك للمرة الثانية بعد أن شغلت هذا المنصب سابقا.

وحصلت بيلوسي، النائبة عن مدينة سان فرانسيسكو، على دعم 220 عضوا في مجلس النواب، فيما صوت 192 منهم لصالح المرشح الجمهوري كيفين ماكارثي، وذلك من أصل 435 نائبا في المجلس، الذي يشكل الديمقراطيون الأكثرية فيه.

وكانت بيلوسي تولت رئاسة مجلس النواب في 2007-2011.

وتتزعم بيلوسي البالغة 78 عاما كتلة الديمقراطيين في مجلس النواب منذ 2003، وتعد من أشرس معارضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسبق أن تعهدت بيلوسي، في حديث لقناة NBC بتمرير مشروع قانون في أقرب وقت يتيح استئناف عمل المؤسسات الحكومية لإنهاء حالة "الإغلاق الحكومي الجزئي" منذ الـ22 من ديسمبر الماضي، دون موافقة الكونغرس على تخصيص المبلغ الذي يطلبه ترامب لبناء جدار أمني فاصل على الحدود مع المكسيك.

وعقد الكونغرس الأمريكي اليوم الخميس أولى جلساته في الدورة الـ 116 بعد تجديد تشكيلة أعضائه وفق نتائج الانتخابات النصفية التي نظمت في نوفمبر الماضي، وحصل الديمقراطيون فيها على غالبية المقاعد في مجلس النواب، وحافظ الجمهوريون على الأغلبية داخل مجلس الشيوخ.

المصدر: وكالات