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مراسلنا:  قوات الشرطة تتصدى لمتظاهرين وسط طهران

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مراسلنا:  قوات الشرطة تتصدى لمتظاهرين وسط طهران
RT
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شهدت العاصمة الإيرانية، اليوم الاثنين، مظاهرات طلابية احتجاجا على مقتل 10 أشخاص، ردد خلالها المحتجون شعار "الموت لجمهورية الملالي".

وبالتزامن مع الاحتجاجات شهدت شوارع طهران انتشارا أمنيا واسعا، للتصدي للمتظاهرين الذين يطالبون باستقالة مسؤولي الجامعة على خلفية مصرع 10 من زملائهم، وإصابة 27 آخرين نتيجة انقلاب حافلة كانت تقلهم بالقرب من الجامعة، الإثنين الماضي.

يتبع ..

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