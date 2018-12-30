احتجاجات في إيران على خلفية مصرع 10 طلاب بحادث مأساوي

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن مئات الطلاب تظاهروا لليوم الثاني على التوالي في طهران مطالبين باستقالة مسؤولين في "الجامعة الإسلامية الحرة" على خلفية مصرع 10 طلاب بانقلاب حافلة.

وأكدت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية استمرار مظاهرات الطلاب، فيما أكدت تقارير إعلامية أن المحتجين يحتشدون في ساحة على الطريق المؤدية إلى الجامعة رافعين صورا لضحايا الحادث الذي وقع داخل الحرم الجامع الثلاثاء الماضي.

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وذكرت وكالة "بورنا" للأنباء التابعة لوزارة الشباب والرياضة الإيرانية، أن المحتجين يطالبون باستقالة علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، من منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة.

ويطالب المحتجون باستبدال أسطول الحافلات المتهالك في الجامعة، وإقامة مركز للطوارئ داخل حرمها وتثبيت حواجز حماية على أطراف الطريق الجبلي حيث وقع الحادث المأساوي.

والتقى المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، المتظاهرين ودعاهم إلى التهدئة، متعهدا بمتابعة القضية شخصيا ومعاقبة المسؤولين.

وسبق أعلنت الجامعة أن حافلة تقل 30 طالبا انحرفت عن مسارها على طريق جبلي واصطدمت بعمود إسمنتي، بسبب إصابة سائقها بنوبة قلبية، لكن الطبيب الشرعي نفى ذلك لاحقا.

ويعتبر الكثير من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أن سبب الحادث المأساوي هو تهالك أسطول حافلات النقل الجامعي وعدم صيانة الطرق في الجامعة.

وكانت الجامعة قد أعلنت عن استقالة عدد من مديريها وتوقيف بعضهم في أعقاب الحادث.

المصدر: أ ف ب