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"سو-27" تتفوق على "إف-15" في أوكرانيا

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أظهر التلفزيون الأوكراني فيديو لمناورات Clear Sky 2018 الجوية التي تخوضها قوات أوكرانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها في أوكرانيا، تفوّق "سو-27" الساحق على منافساتها الغربيات.

وتجرى هذه المناورات في مقاطعة خميلنيتسكي غربي أوكرانيا وستستمر حتى 19 من أكتوبر الجاري بمشاركة 8 دول من الناتو وأوكرانيا.

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وقال التلفزيون الأوكراني، إن المقاتلات الأوكرانية "سو-27"، أظهرت تفوقها على مقاتلات "إف-15"، التابعة للجيش الأمريكي خلال معركة جوية تدريبية على مسافة 1-1.5 كم، وحققت تفوقا ساحقا بفضل قدرتها العالية على المناورة في الجو.

وشاركت في المناورات تشكيلات جوية تتألف 4-5 طائرات حربية، من كل جانب، واستخدمت أوكرانيا مقاتلات "سو-27" فيما استخدم الجانب الأمريكي، مقاتلات "إف-15".

المصدر: لينتا رو

 

 

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