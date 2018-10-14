وصول نحو 200 من المظليين الروس إلى مصر ضمن "حماة الصداقة 2018"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية وصول حوالي 200 فرد من قوات المظليين الروس إلى مصر للمشاركة في التدريبات المشتركة لمكافحة الإرهاب "حماة الصداقة 2018".

وأشارت الدفاع الروسية، إلى أن أربع طائرات من طراز إيل – 76 شاركت في نقل القوة المظلية بالإضافة إلى 10 وحدات من المعدات العسكرية، قاطعة مسافة تزيد عن 3 آلاف كيلومتر.

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وقالت الوزارة إنه جرت مراسم افتتاح التدريبات عقب استقبال المظليين الروس.. وستعقد المرحلة النشطة من التدريبات الروسية المصرية المشتركة لمكافحة الإرهاب.. في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر.. وفي إطار تدريبات قوات المظليين في البلدين، من المقرر استخدام العديد من المطارات، وأكثر من 15 طائرة هليكوبتر وطائرات لأغراض مختلفة، فضلا عن 10 وحدات من المعدات العسكرية، وأنظمة إنزال بالمظلات، وبمشاركة أكثر من 400 عسكري من كلا البلدين".

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وتجري المناورات الروسية-المصرية المشتركة لمكافحة الإرهاب لعام 2018 في مصر في الفترة من 13 إلى 26 أكتوبر، وستمثل القوات الروسية وحدات من قوة القوقاز الهجومية.

المصدر: نوفوستي