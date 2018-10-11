المظليون الروس ينزلون جوا بدون مظلات في مصر

قال ناطق باسم قوات المظليين الروسية إن المظليين الروس سيستعرضون مختلف سبل الإنزال في التدريبات المضادة للإرهاب "حراس الصداقة-2018".

وأشار الناطق إلى أن المظليين الروس لن يستعينوا بمظلاتهم خلال إنزالهم جوا من المروحيات أثناء مشاركتهم في تدريبات "حراس الصداقة-2018" التي ستجري في مصر، في 13-26 أكتوبر الجاري.

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وأوضح الناطق أن الإنزال الجوي سيتحقق باستخدام الحبال بعد تعلق مروحيات "مي-17" المصرية الروسية الصنع في الجو، على ارتفاع 25 مترا فوق سطح الأرض.

يذكر أن التدريبات الروسية المصرية المشتركة "حراس الصداقة-2018" ستجري في الفترة ما بين 13 و26 أكتوبر الجاري. وستشارك فيها من الجانب الروسي كتيبة من 200 فرد من فوج قوزاق القوقاز التابع لقوات المظليين الروس من مدينة ستافروبول الروسية.

المصدر: زاشيشات روسيا