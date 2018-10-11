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الجيش الروسي يستعرض لنظيره المصري طريقة إنزال فريدة

أخبار العالم العربي

الجيش الروسي يستعرض لنظيره المصري طريقة إنزال فريدة
Sputnik
قوات المظلات الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أفرادا من قوات المظليين الروس سيكشفون عن طريقة جديدة للإنزال للقوات المصرية خلال المناورات المشتركة في مصر (حماة الصداقة 2018).

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وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أن القوات الروسية ستقوم بعملية قفز بدون مظلات لأول مرة، وستوضح للقوات المصرية كيفية عمل هذا الأمر.

وقال الوزارة: "سيظهر المظليون الروس أساليب مختلفة للهبوط خلال إجراء تدريبات مشتركة لمكافحة الإرهاب في جمهورية مصر العربية، وسيتم هبوط المجموعات التابعة للقوة الهجومية باستخدام الحبال من موقع تحليق المروحيات على ارتفاع يصل إلى 25 مترا فوق سطح الأرض."

وستعقد التدريبات الروسية المصرية المشتركة لمكافحة الإرهاب "حماة الصداقة 2018" في أراضي جمهورية مصر العربية في الفترة من 13 إلى 26 أكتوبر، وسيمثل القوات المظلية الروسية فوج القوقاز من ستافروبول بإجمالي يزيد عن 200 جندي.

وانطلقت مناورات حماة الصداقة لأول مرة عام 2016، في الفترة من 15 إلى 26 من أكتوبر الجاري، وشملت ستة مطارات مصرية بما فيها مطار برج العرب، و15 طائرة ومروحية من أنواع مختلفة بينها 5 طائرات شحن عسكرية روسية من طراز "إيل-76" إضافة إلى عربات قتالية وأكثر من 500 جندي.

المصدر: نوفوستي

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