القوات الروسية تشارك في مناورات "حماة الصداقة 2018" في مصر

يستعد المظليون في وحدة نوفوروسيسك الروسية، للمشاركة للمرة الأولى في التدريبات الدولية لمكافحة الإرهاب في مصر (حماة الصداقة 2018).

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وأوضحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين اليوم الثلاثاء، أن المناورات الروسية-المصرية المشتركة لمكافحة الإرهاب لعام 2018 ستجري في مصر في الفترة من 13 إلى 26 أكتوبر، وستمثَّل القوات الروسية وحدات من قوة القوقاز الهجومية".

ويترأس القوات الروسية خلال المناورات نائب رئيس أركان القوات المظلية ألكسي ناومتس.

وقال ناومتس:" أكثر من 200 جندي من المظليين الروس سيشاركون في هذه التدريبات. وسيجري التدريب وفقا للخطة الدولية لوزارة الدفاع الروسية لعام 2018."

وانطلقت مناورات حماة الصداقة لأول مرة عام 2016، في الفترة من 15 إلى 26 من شهر أكتوبر، وشملت ستة مطارات مصرية بما فيها مطار برج العرب، و15 طائرة ومروحية من أنواع مختلفة بينها 5 طائرات شحن عسكرية روسية من طراز "إيل-76" إضافة إلى عربات قتالية وأكثر من 500 جندي.

المصدر: نوفوستي