"خوذة الاستعمار" تثير انتقادات لميلانيا ترامب

تلاحق انتقادات حادة ميلانيا ترامب عقيلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية برنامج زيارتها إلى كينيا.

وتركزت الانتقادات على جدول أعمال الزيارة وبعض المظاهر، الذي اعتبرتها صحف عالمية، السبت، "تكريسا للصورة النمطية عن القارة الإفريقية".

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إذ اقتصرت جولة ميلانيا على دار للأيتام ومحميات برية، وإطعام أحد صغار الفيلة، قبل المشاركة في رحلة سفاري.

وكان النصيب الأكبر من التعليقات موجها إلى ملابس سيدة الولايات المتحدة الأولى، حيث ارتدت خوذة بيضاء قال منتقدون إنها مستوحاة من فترات الاستعمار.

وفي هذا الشأن، ذكر موقع "فرانس إنفو" الإخباري، يوم السبت، أن تلك "الخوذة من بقايا عصر الاستعمار، وهي رمز للهيمنة، إذ كان يرتديها المستوطنون وأصحاب العقارات الزراعية وملاك العبيد".

وأضاف أن جولة ميلانيا تضمنت العديد من الأخطاء المشابهة، بينها حضور اجتماع لمنتجي قطن بزي عسكري كونفدرالي (رداء قوات الجنوب المناهضة لإنهاء الاسترقاق خلال الحرب الأهلية الأمريكية).

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها اختيارات ظهور ميلانيا الجدل، منذ وصول زوجها إلى منصبه الرئاسي في يناير 2017.

ففي يونيو الماضي، أثارت سترة ارتدتها أثناء زيارتها الحدود مع المكسيك حالة من الدهشة، على خلفية الجدل الكبير حول سياسات زوجها بشأن الهجرة.

إذ كُتب على ظهر السترة بالإنجليزية ما معناه "أنا لا أهتم بتاتا، وأنتم؟"، ما اعتبر في ذلك الوقت رسالة مبطنة بشأن المهاجرين.

Reuters

Reuters

Reuters

المصدر: وكالات