صور.. السيسي يستقبل قرينة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزوجته انتصار، السبت، ميلانيا ترامب قرينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قصر الرئاسة بعد وصولها من كينيا في ختام أول جولة إفريقية تقوم بها.

وقال بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس وقرينته رحبا بالسيدة ميلانيا ترامب في القاهرة.

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وأضاف أن السيسي أعرب عن حرص مصر على تعزيز وتدعيم علاقات الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين والشعبين.

كما أشاد الرئيس المصري بالتعاون الثنائي بين الدولتين، لا سيما الدور الذي تقوم به الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر لتمويل المشروعات في بعض المجالات خاصة الصحة والتعليم والسياحة، وتقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك دعما لجهود مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بهدف تحقيق نهضة تنموية شاملة ومستدامة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن ميلانيا ترامب أشادت من جانبها بحسن الاستقبال وكرم الضيافة في مصر، معربة عن إعجابها وتقديرها للحضارة المصرية العريقة واعتزازها بالصداقة بين الشعبين المصري والأمريكي.

كما أعربت زوجة الرئيس الأمريكي عن حرصها على تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاجتماعية، وذلك امتدادا للشراكة المثمرة بين مصر والولايات المتحدة.

وقالت قرينة السيسي في صفحتها على "فيسبوك" يوم الجمعة إن نظيرتها الأمريكية تزور بلدها الثاني مصر.

وشملت جولة ميلانيا غانا ومالاوي وركزت خلالها على قضيتها المفضلة، وهي الدفاع عن الأطفال، حيث زارت مدرسة ابتدائية ودارا للأيتام ومستشفى.

وخلال زيارتها كينيا يوم الجمعة، التقت ميلانيا بالأطفال في دار الأيتام وأطعمت فيلا صغيرا في مأوى للفيلة وقامت برحلة سفاري قصيرة في المتنزه الوطني بنيروبي.

المصدر: وكالات