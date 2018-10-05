سيدة مصر الأولى تستقبل زوجة ترامب

أعلنت السيدة الأولى في مصر انتصار السيسي، أنها ستستقبل ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي غدا بالقاهرة.

وكتبت حرم الرئيس في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الجمعة: "أتشرف باستقبال السيدة الفاضلة حرم الرئيس الأمريكي غدا بالقاهرة، وأتمنى لها زيارة ناجحة وسعيدة في بلدها الثاني مصر".

فيما يشهد مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، استعدادات مكثفة بمحيط المطار، وذلك استعدادا لاستقبال ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي من المقرر أن تزور القاهرة غدا، السبت.

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ووضعت سلطات المطار الأعلام المصرية والأمريكية على مداخل المطار، إضافة إلى عدد من لافتات الترحيب بزوجة الرئيس الأمريكي، كما كثفت القوات الأمنية من تواجدها بمحيط المطار.

المصدر: فيسبوك