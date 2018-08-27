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بالصور.. حرم السيسي تستقبل زوجة رئيس فيتنام بقصر الاتحادية
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التقت السيدة انتصار السيسي زوجة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمقر الرئاسة في قصر الاتحادية الاثنين، بزوجة رئيس فيتنام تران داي كوانغ وذلك خلال زيارة رسمية للرئيس الفيتنامي لمصر.
وأقيمت مراسم رسمية خلال وصول الرئيس الفيتنامي، تشان داي كوان، وحرمه، إلى قصر الاتحادية، واستعرضا حرس الشرف، خلال الاستقبال .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفيتنامي، شهدا مراسم توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمار وعدد من المجالات الأخرى.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
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