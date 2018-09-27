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توقيف قرغيزي أرسل 100 إرهابي للقتال في سوريا

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توقيف قرغيزي أرسل 100 إرهابي للقتال في سوريا
AFP
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قبض رجال الأمن في قرغيزستان على متورط في تجنيد المتطوعين لصالح الجماعات الإرهابية الدولية، وإرسالهم إلى سوريا للقتال إلى جانب داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى.

وقال مصدر في هيئة الأمن القومي القرغيزية في حديث لوكالة انترفاكس اليوم، إن المواطن القرغيزي المعتقل من مواليد 1995، وتمكن من تجنيد وإرسال مئة شخص من مواطني بلدان رابطة الدول المستقلة إلى سوريا.

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وأضاف المصدر: "ثبت للتحقيق أن المعتقل انضم منذ 2013 إلى إحدى المنظمات الإرهابية الدولية، وقام بإيعاز منها بتجنيد المتطوعين لإرسالهم إلى سوريا للقتال هناك ضد الجيش السوري".

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وأشار المصدر، إلى أن التحقيق مستمر مع المعتقل بهدف تحديد دائرة الأشخاص الذين تعاونوا معه خلال نشاطه الإرهابي.

المصدر: انترفاكس

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