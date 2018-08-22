تفكيك خلية "داعشية" شمالي روسيا

ألقت أجهزة الأمن الروسية القبض على عناصر خلية تعتنق فكر "داعش"، بتهمة تجنيد أبناء المنطقة في صفوف الإرهابيين، في مدينة نوريلسك شمالي البلاد.

وأفادت إدارة جهاز الأمن الفدرالي في إقليم كراسنويارسك في بيان لها، بأن أفراد المجموعة شجعوا المواطنين على الذهاب إلى مناطق تشهد نزاعات مسلحة، للمشاركة في القتال في صفوف الجماعات الإرهابية، كما روجوا علنا لتنفيذ أعمال إرهابية.

وأضافت: "تلقينا معلومات عن نية عناصر الخلية الانضمام بأنفسهم إلى إحدى المنظمات الإرهابية الناشطة في أراضي سوريا وأفغانستان".

وحسب البيان، صودرت لدى المحتجزين وسائل اتصال نسقوا بواسطتها نشاطاتهم، إضافة إلى كتب متطرفة وبطاقات مصرفية، استخدمت لتحويل أموال لصالح "داعش".

المصدر: وكالات