إرهابيو"الدولة الإسلامية" يخططون لإنشاء "خلافة" في آسيا الوسطى

يعتزم تنظيم "الدولة الإسلامية" إنشاء "خلافة" في دول آسيا الوسطى السوفيتية سابقا، حسبما قال رئيس مركز مكافحة الإرهاب في رابطة الدول المستقلة، جنرال الشرطة أندريه نوفيكوف.

إقرأ المزيد

وذكر الجنرال نوفيكوف ذلك في اجتماع لرؤساء فرق مكافحة الإرهاب التابعة للأجهزة الأمنية والاستخبارات في بلدان رابطة الدول المستقلة، الذي جرى في إطار التدريبات Antiterror - 2018.

ووفقا له، فإن المسلحين يحاولون أيضا تنشيط "الخلايا النائمة" في تلك المنطقة.

بدوره، حذر نائب رئيس وزراء قرغيزستان، زينيش رزاقوف، من أن التهديدات الإرهابية في آسيا الوسطى وبلدان رابطة الدول المستقلة ستولد صراعات طويلة الأمد.

ومما يثير القلق بشكل خاص حقيقة أن الإرهابيين يحاولون اختراق المنطقة من شمال أفغانستان من أجل زعزعة استقرار الوضع.

وفي شهر يونيو الماضي، قال إيغور سيروتكين، نائب مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، رئيس هيئة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، إنه على الرغم من الخسائر التي تكبدتها، فإن "الدولة الإسلامية" تواصل انتشارها في جميع أنحاء العالم، ولا تزال تشكل تهديدا خطيرا.

ووفقا لمدير معهد التخطيط الاستراتيجي، ألكسندر غوسيف، فإن "خلايا الدولة الإسلامية" تمتد تقريبا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

المصدر: نوفوستي