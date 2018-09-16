موسكو ترد على اتهامات سويسرا بالتجسس

قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف، إن الاتهامات ضد روسيا الواردة في صحيفة " زونتاغ تسايتونغ" السويسرية سخيفة ومسيسة.

وجاء في مقال الصحيفة السويسرية المنشور الأحد: "كل رابع من الدبلوماسيين الروس المعتمدين في سويسرا يعتبر جاسوسا".

ويحاول صحفيو الصحيفة إثبات فرضيتهم بشأن "نشاط التجسس" المزعوم، بالقول إن "أكثر من 200 موظف يعملون في البعثة الروسية الدائمة في جنيف، وإن مكان البعثة محاذ لمقر مكتب الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر".

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وفي هذا الصدد، أشار غاتيلوف، إلى أن البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف توظف فعلا عددا ليس بقليل من الموظفين، مؤكدا أن ذلك "يعكس حقيقة أن روسيا تولي اهتماما أولويا للتعاون مع الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة".

وأضاف: "الادعاء بأن البعثة الروسية موجودة أمام مقر الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون بمثابة دليل على أن" موظفي البعثة الروسية "يمارسون أنشطة لا تتعلق بالأمم المتحدة".. "نحن نعتبر هذه الاتهامات سخيفة وذات طابع مسيس".

المصدر: تاس