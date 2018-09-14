موسكو مندهشة لمزاعم "توقيف عميلين" روسيين في سويسرا

أعربت السفارة الروسية في سويسرا عن دهشتها، لمزاعم "توقيف عميلين روسيين" في سويسرا متهمين بـ"التجسس على مختبر سويسري" حقق في تسمم العميل البريطاني السابق سيرغي سكريبال وابنته.

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وقال مصدر دبلوماسي في السفارة لوكالة "إنترفاكس"، إن الجانب الروسي لم يتلق أي معلومات حول الاعتقال المزعوم، مشيرا إلى أن هذه المزاعم ظهرت بعد تحقيق مشترك أجرته صحيفة Tages Anzeiger السويسرية وأخرى هولندية لم يذكر اسمها.

وأضاف: "نحن بالطبع على علم بما يشاع، وقرأنا هذا المقال ولدينا الكثير من الأسئلة حوله، ويبدو لنا أن المقال يندرج في حملة أخرى معادية لروسيا يتم الترويج لها الآن".

وتساءل عن سبب الإعلان عن "اعتقال الجاسوسين" في هذا التوقيت، وتابع: "هذا الحادث، وقع حسب ما يشاع قبل ستة أشهر، والسؤال: لماذا لم يكتبوا عن ذلك حتى الآن؟ هذا يثير العديد من الأسئلة، لاسيما وأن الصحيفة في مقالها استندت إلى مصادر لم تذكرها. الأمر كله مثير للجدل".

المصدر: "إنترفاكس"