عدد سكان إسرائيل يتجاوز الـ8.9 مليون نسمة

تجاوز عدد سكان إسرائيل 8.9 مليون نسمة، وذلك وفقا لإحصاءات رسمية نشرتها اليوم دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، مع اقتراب حلول رأس السنة العبرية الجديدة.

وقدرت الدائرة العبرية في بيان صحفي عدد سكان إسرائيل بـ8.907 مليون نسمة، أي بزيادة قدرت بنحو 162 ألف نسمة عن العام الماضي.

وتوقعت الدائرة أن يزيد العدد الحالي ليصل إلى 10 ملايين مع حلول 2024.

وفق معطيات دائرة الإحصاء المركزية عشية رأس السنة العبرية وصل تعداد السكان في #إسرائيل إلى 8،907،000 شخص، منهم 1,86 مليون عربي. معظم الإسرائيليين راضون عن حياتهم pic.twitter.com/2yQHfIzboQ — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) ٥ سبتمبر ٢٠١٨

وأضافت أن عدد السكان اليهود في إسرائيل بلغ 6.625 مليون نسمة، ونسبتهم 74.4% من إجمالي السكان، في حين قدر عدد العرب بـ1.864 مليون ليشكلون 20.9% من السكان، فيما قدرت عدد باقي السكان من مختلف الأقليات بـ418 ألف نسمة فهم من أقليات أخرى.

وبلغ متوسط العمر في إسرائيل قد 84.6 سنة للنساء و80.7 للرجال، فيما شهد العام الأخير ولادة 175 ألف طفل إسرائيلي جديد، ووفاة 43 ألف شخص، وهجرة 29 ألف شخص.

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ويعتبر 44.3% من الإسرائيليين أنفسهم علمانيين، فيما يقول 21.4% إنهم تقليديون، أما 12.3% فقد قالوا إنهم تقليديون مع ميول دينية، في حين اعتبر 11.5% أنفسهم متدينين.

وعبر 90% عن رضاهم عن وضعهم المعيشي في إسرائيل، فيما خالفهم في الرأي 31%، مؤكدين أنهم يجدون صعوبات في تغطية نفقاتهم الشهرية.

المصدر: تايم أوف إسرائيل