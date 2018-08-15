الكرملين يكشف عن اجتماع قريب بين مسؤولي الأمن القومي الروسي والأمريكي

أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، الأربعاء، أن العمل جار على قدم وساق لعقد اجتماع بين مسؤولين روس ومساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون الأسبوع المقبل.

إقرأ المزيد

وقال بيسكوف فيما يخص الاجتماع المقرر بين بولتون والمسؤولين الروس: "بالفعل هذه الاتصالات مخطط لها ويتم الإعداد لها".

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، يوم أمس، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، سيلتقي مع نظيره الروسي في جنيف الأسبوع المقبل، لمتابعة مواضيع قمة هلسنكي، مشيرة إلى أنه ستتم مناقشة مجموعة من قضايا الأمن القومي الهامة.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، عقدا أول قمة ثنائية رسمية لهما في العاصمة الفنلندية هلسنكي في 16 يوليو الماضي، وناقشا خلال اللقاء أزمة اللاجئين السوريين، والموقف في أوكرانيا، والانتشار النووي، إضافة إلى مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وأعرب الجانبان عقب اللقاء عن الاهتمام المتبادل بتحسين العلاقات الثنائية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على موسكو بدءاً من 22 أغسطس الجاري، بسبب ما زعمته استخدام روسيا المزعوم لأسلحة كيميائية في سالزبوري البريطانية، ما يمثل تناقضاً أمريكيا مع إعلان الرئيسين عقب قمة هلسنكي.

المصدر: وكالات روسية