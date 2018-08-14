البيت الأبيض: بولتون يلتقي مسؤولين روس في جنيف الأسبوع المقبل

أعلن البيت الأبيض أن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون سيلتقي مسؤولين روس في جنيف الأسبوع المقبل.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن جولة بولتون ستشمل أيضا إسرائيل وأوكرانيا، حيث سيلتقي مسؤولين في كل من الدولتين.

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ولم تذكر المتحدثة من هم المسؤولين الروس الذين سيلتقيهم بولتون في جنيف، لكن البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أن بولتون سيلتقي نظيره الروسي، سكرتير مجلس الأمن القومي نيكولاي باتروشيف في شهر أغسطس.

ومن المتوقع أن يأتي هذا اللقاء تطويرا للقاء القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي يوم 16 يوليو الماضي، والذي سبقته زيارة بولتون لموسكو لبحث التحضير للقمة الروسية الأمريكية.

المصدر: رويترز