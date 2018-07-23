البيت الأبيض: بولتون سيلتقي نظيره الروسي في أغسطس

أعلن البيت الأبيض أن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون يعتزم لقاء نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف في أغسطس المقبل.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في مؤتمر صحفي لها: "بوسعي أن أقول لكم إن السفير بولتون يخطط لعقد لقاء مع نظيره الروسي في الشهر المقبل، بالإضافة إلى لقاءات مع الحلفاء الأوروبيين".

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ويدور الحديث عن سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف.

وأشارت ساندرز إلى أنه يراد من هذا اللقاء تفعيل ما ناقشه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب خلال قمتهما في هلسنكي يوم 16 يوليو الجاري.

وزار مستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون موسكو، والتقى الرئيس فلاديمير بوتين وبحث معه التحضير للقاء القمة مع ترامب في هلسنكي.

المصدر: تاس