البنتاغون يتسلم 55 صندوقا تحوي رفات جنود أمريكيين قتلوا في الحرب الكورية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن كوريا الشمالية سلمتها 55 صندوقا تحوي رفات جنود أمريكيين قتلوا في حرب الكوريتين في خمسينيات القرن الماضي.

وقال المتحدث باسم قسم إعادة رفات المحاربين الأمريكيين في البنتاغون، كيلي ماكيغ، إن لدى البنتاغون، "ثقة عالية" في أن الرفات، التي سلمتها كوريا الشمالية تعود لجنود أمريكيين، مضيفا أن هذا لا يعني أن الـ55 صندوقا تحوي رفات 55 جنديا فقط، مشيرا إلى احتمال وجود رفات أكثر من 55 جنديا.

وأوضح ماكيغ أن تحاليل الحمض النووي لرفات الجنود الأمريكيين في المختبرات قد تستغرق وقتا طويلا.

وبدأت كوريا الشمالية، نهاية شهر يوليو الماضي، في إعادة رفات جنود أمريكيين قتلوا خلال الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي، بعد أن تعهدت بيونغ يانغ بذلك خلال القمة التاريخية بين زعيمي البلدين، دونالد ترامب، وكيم جونغ أون.

المصدر: وكالات