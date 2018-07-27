كوريا الشمالية تسلم الولايات المتحدة رفات جنودها

بدأت كوريا الشمالية إعادة رفات جنود أمريكيين قتلوا خلال الحرب الكورية، بعد أن تعهدت بيونغ يانغ بذلك خلال القمة التاريخية بين زعيمي البلدين، دونالد ترامب، وكيم جونغ أون.

وقال البيت الأبيض في بيان أمس الخميس، إن طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي تحمل على متنها رفات هؤلاء الجنود "غادرت وونسان في كوريا الشمالية".

وأضاف البيت الأبيض أن الطائرة نقلت الرفات إلى قاعدة أوسان الجوية في كوريا الجنوبية على أن يُقام حفل رسمي في الأول من أغسطس في هذه القاعدة لإعادة الجثث إلى الولايات المتحدة.

وفي وقت لاحق أظهرت صور تلفزيونية وصول الطائرة العسكرية الأمريكية إلى كوريا الجنوبية.

وتحدثت تقارير إعلامية في الأيام الأخيرة عن أنه ستتم إعادة رفات ما بين 50 و55 جنديا أمريكيا.

وقال البيت الأبيض في البيان: "اليوم، يفي الرئيس كيم بجزء من التعهد الذي قطعه للرئيس (ترامب) بإعادة جنودنا الأمريكيين الذين سقطوا (في الحرب)".

وبحسب واشنطن فإن الأمر يتعلق بـ"خطوة أولى مهمة لاستئناف إعادة رفات الجنود والعمليات على الأرض في كوريا الشمالية بهدف العثور على نحو 5300 أمريكي لم يعودوا إلى ديارهم".

وكانت طائرة أمريكية توجهت الجمعة إلى كوريا الشمالية لنقل رفات الجنود الأمريكيين، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن يُعاين مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية الرفات في كوريا الجنوبية قبل إرسالها للكشف عليها في هاواي.

وقُتل أكثر من 35 ألف جندي أمريكي في شبه الجزيرة الكورية خلال الحرب الكورية في بداية خمسينيات القرن الماضي، التي انتهت بهدنة وليس بمعاهدة سلام. ومن بين هؤلاء لا يزال 7700 في عداد المفقودين، بينهم 5300 في كوريا الشمالية، بحسب البنتاغون.

وكانت واشنطن وبيونغ يانغ أبرمتا اتفاقا سابقا استعادت بموجبه واشنطن بين العامين 1990 و2005 رفات 229 جنديا أمريكيا، لكنّ بنود هذا الاتفاق جمدت إثر تدهور العلاقات بين البلدين.

المصدر: أ ف ب