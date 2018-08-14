الكرملين: ليس في العقوبات الأمريكية أي شيء جيد للعلاقات الثنائية

اعتبر الكرملين أن عقوبات أمريكا لا تنعكس إيجابا على العلاقات مع روسيا، وأكد أن موسكو ملتزمة بالمعاهدات التي وقعتها مع واشنطن للحد من الأسلحة الاستراتيجية وتقوم بتنفيذها بحسن نية.

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وقال الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ردا على سؤال عن رأي موسكو بعد نشر النص الكامل لمشروع قانون العقوبات الأمريكي؟ إنه "لم يتم تبني القانون بعد. ونحن لا نرد على مشاريع القوانين، بل نراقب عن كثب، وموقفنا معروف. لا يوجد شيء جيد في هذا بالنسبة للعلاقات الثنائية بين البلدين".

وحول تضخم أرقام ميزانية الدفاع الأمريكية أكثر مما كانت عليه في السنوات السابقة، ومدى استعداد موسكو لمناقشة هذا الأمر مع واشنطن؟ قال بيسكوف: "قبل زيادة الميزانية هذا العام، كانت ميزانية الولايات المتحدة العسكرية تبلغ أضعافا مضاعفة بالنسبة لميزانيتنا. هذا يدل على عدم المبالغة في تحديد الموقع الذي ينطلق منه التهديد".

وأعلن الناطق باسم الكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين قال إن جميع أنظمة الأسلحة الروسية الجديدة تتوافق تماما مع روح ورسالة الوثائق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وروسيا لم تنتهك التزاماتها في هذا المجال، ولا تزال ملتزمة بها.

وعمّا إذا كان الرئيس بوتين سيناقش مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل العقوبات الأمريكية؟ أوضح بيسكوف، أن الرئيس بوتين سيكون في برلين يوم السبت، وسيجري محادثات مع ميركل، وسيدليان بتصريحات للصحافة. أما الموضوعات التي سيناقشانها فهي أوكرانيا وسوريا والعقوبات والقيود التي تواجهها العديد من الدول. وقضايا العلاقات الاقتصادية المتبادلة، والمشاريع التجارية المشتركة، ومنها خط أنابيب الغاز (السيل الشمالي 2) وقضايا أخرى.

المصدر: وكالات