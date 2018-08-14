موسكو قلقة من ضخامة ميزانية أمريكا العسكرية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو تشعر بالقلق من المبالغ القياسية التي خصصتها واشنطن للأغراض العسكرية في ميزانية الدفاع الجديدة، وسوف تحللها بعناية.

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وقال ريابكوف: "فيما يخص القانون الذي وقعه الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، بشأن نفقات الدفاع الوطني، نحن نولي الاهتمام أولا وقبل كل شيء، للمستوى القياسي لاعتمادات الأغراض العسكرية والبالغة نحو 720 مليار دولار، هذا نطاق مبلغ غير مسبوق للإنفاق العسكري. هذه ظاهرة مقلقة. ومن المقلق أيضا أن نص قانون الميزانية يتضمن أحكاما تشكك في تنفيذ عدد من الاتفاقات الروسية الأمريكية الثنائية في مجال الحد من التسلح. ونحن نعتقد أن هذه ليست طريقة للعمل على حل المشاكل التي نتجت إلى حد كبير عن الإجراءات غير المسؤولة من الجانب الأمريكي".

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "عندما يقوم رئيس الاتحاد الروسي بصياغة التعليمات لوزارة الخارجية والوكالات الأخرى حول ما يجب أن نفعله في هذه الحالة، سنشرع في تنفيذ هذه المبادئ التوجيهية. الآن نحن بحاجة إلى إجراء تحليل معمق لما حدث، وتصوّر بنظرة كاملة ومفصلة إلى حد ما، الأهداف والمهام التي تسعى إليها واشنطن، عندما تقوم بإدخال مثل هذا النوع من الأحكام في قوانينها".

المصدر: نوفوستي



