نتنياهو: المسيرات المناهضة لقانون القومية تهديد وجودي لإسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن المظاهرات التي شهدتها تل أبيب أمس السبت ضد قانون القومية، هو دليل قاطع على أن إسرائيل تواجه تحديا وجوديا.

وأضاف نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، لقد تلقينا أمس دليلا قاطعا على التحدي ضد وجود دولة إسرائيل، وعلى ضرورة قانون القومية.

وتابع: "شاهدنا أمس أعلام منظمة التحرير الفلسطينية ترفع في قلب تل أبيب، سمعنا الهتافات بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، الكثيرون من المتظاهرين يريدون إلغاء قانون العودة والنشيد الوطني، إنهم يريدون طي علمنا وإلغاء إسرائيل كدولة قومية خاصة بالشعب اليهودي. إنهم يريدون تحويلها، كما يقول المتحدثون باسمهم، إلى دولة إسرائيلية-فلسطينية".

وأوضح أنه "لهذا السبب بالذات مررنا قانون القومية. نفتخر بدولتنا. نفتخر بعلمنا. نفتخر بنشيدنا الوطني. إسرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية. حقوق مواطنيها الفردية مرساة جيدا في قوانين أساسية وفي قوانين أخرى".

وفي حديثه عن الأوضاع في قطاع غزة وصف نتنياهو أن ما يحدث هو "معركة ضد الإرهاب في قطاع غزة".

وأضاف أن هذه المعركة فيها "تبادل ضربات وهي لن تنتهي بضربة واحدة"، مؤكدا أن مطلب إسرائيل واضح، "يجب أن يكون هناك وقف كامل لإطلاق النار. لن نكتفي بأقل من ذلك".

وقال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي دمر مئات الأهداف العسكرية التابعة لحركة "حماس"، مضيفا "لن أكشف هنا عن مخططاتنا العملياتية، إنها جاهزة".

المصدر: RT