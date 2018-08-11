الفلسطينيون داخل الخط الأخضر يتظاهرون ضد قانون " يهودية الدولة"

تظاهر مساء السبت في تل أبيب عشرات آلاف الفلسطينيين داخل الخط الأخضر للمطالبة بإلغاء قانون "يهودية الدولة" الذي أقرة الكنيست الإسرائيلي.

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تأتي المظاهرة التي شارك بها عشرات الآلاف تحت شعاري "فليسقط قانون القومية" و"نعم للمساواة"، بدعوة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخط الأخضر.

وتوافدت الجماهير الغفيرة من مختلف البلدات الفلسطينية للمشاركة في المظاهرة التي تقدّمها نواب القائمة المشتركة وقيادات حزبية وناشطون من الحركات والفعاليات السياسية والحزبية والشعبية.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، كما رفعت شعارات تدعو وتطالب بإلغاء قانون "يهودية الدولة"، وتندد بممارسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الجماهير الفلسطينية داخل الخط الأخضر، والممثلة بالتشريعات العنصرية.

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وهتف المتظاهرون بشعارات ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

ومع انطلاق المظاهرة تجمع الآلاف في "ميدان رابين"، فيما قدرت لجنة المتابعة أعداد المشاركين بنحو 30 ألفا.

وفي الرابع من أغسطس، احتشد الآلاف من أبناء الطائفة العربية الدرزيّة واليهود المناوئين للحكومة في وسط تل أبيب احتجاجا على القانون.

#شاهد ..فلسطينيو الداخل المحتل يتظاهرون في "تل أبيب" المحتلة رفضاً لقانون القومية العنصري pic.twitter.com/pjKsUIpjyG — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) 11 августа 2018 г.

وينص القانون الذي تم إقراره الشهر الماضي ليصبح جزءا من القوانين الأساسية، على أن اسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي"، دون الإشارة إلى المساواة أو الديمقراطية ملمحا بذلك إلى أن الأولوية هي للطابع اليهودي للبلاد بينما يزعم القانون أن إسرائيل هي "الوطن التاريخي لليهود" ويمنحهم الحق "الحصري" لتقرير المصير فيها.

واحتلت العصابات الصهيونية في العالم 1948 أجزاء واسعة من فلسطين التاريخية، واستكملت احتلال باقي الأراضي في العام 1967 مع اجتياح الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

المصدر: وكالات + موقع "عرب 48"