جرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

أفاد مراسلنا في قطاع غزة بإصابة 4 فلسطينيين بجروح طفيفة جراء قصف طائرات إسرائيلية مناطق مختلفة من القطاع.

وأوضح المراسل أن أحد المصابين نقل إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح، كما نقل ثلاثة آخرون بينهم امرأة إلى مستشفى الشفاء.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية من طراز "أف 16" وأخرى مسيرة، سلسلة غارات على شمال وغرب قطاع غزة، وعلى مدينة رفح جنوب القطاع.

وذكر المراسل أن الغارات ألحقت أضرارا بممتلكات المواطنين الفلسطينيين، مؤكدا سماع دوي انفجار كبير في مدينة رفح ناجم عن إطلاق الطائرات الحربية صواريخ صوب موقع تدريب تابع للفصائل الفلسطينية، كما قصفت منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة بسبعة صواريخ ثم عادت وقصفت موقعا للتدريب بثلاثة صواريخ خلفت أضرارا مادية في المنطقة.

كما قصفت طائرة استطلاع موقعا للمقاومة في بيت لاهيا.

المصدر: RT + وكالات