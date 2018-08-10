صندوق النقد الدولي: تركيا لم تشر إلى رغبة في الحصول على مساعدة مالية

قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي رندا النجار، يوم الجمعة، إن تركيا لم تتصل بصندوق النقد لطلب مساعدة مالية.

إقرأ المزيد

وأضافت راندا النجار قائلة في بيان بالبريد الإلكتروني: "لم نتلق أي إشارة من السلطات التركية إلى أنها تدرس طلب مساعدة مالية".

وأفادت بأن صندوق النقد الدولي لن يعقب على الهبوط الحاد في الليرة التركية، مشيرة إلى أن الصندوق لا يعقب على التحركات اليومية للعملات.

وحققت تركيا نجاحا كبيرا فيما يتعلق بسداد ديونها لصندوق النقد الدولي في العام، لتكون بذلك من بين 11 دولة في العالم، تمكنت من "تصفير" ديونها للصندوق في الوقت المحدد، منذ عام 2000.

وأعلن رئيس الوزراء التركي حينها والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في منتصف مايو 2013، أن بلاده أنهت تسديد جميع ديونها لصندوق النقد الدولي ما يجعلها عضوا في نادي الدول غير المدينة للمؤسسة الدولية.

إقرأ المزيد

وأوضح حينها أن البنك المركزي التركي سدد الشريحة الأخيرة من الدين البالغة 412 مليون دولار إلى المؤسسة المالية.

وبدأ صندوق النقد الدولي نشاطه في عام 1947، بهدف تضميد الجراح الاقتصادية التي خلفتها الحرب العالمية الثانية، وانضمت تركيا إلى عضويته في نفس العام، ثم وقّعت معه 19 اتفاقية استعداد ائتماني، جاء أولها عام 1961، في عهد الحكومة التركية الرابعة والعشرين، التي شكلها رئيس الوزراء الراحل جمال غورسل، وتبعتها اتفاقيات أخرى حتى عام 1970.

ولم تتقدم تركيا بأي طلب للحصول على القروض من صندوق النقد الدولي خلال الفترة 1970 – 1980، لكنها وقعت مع الصندوق في عام 1980، أول اتفاقية استعداد ائتماني طويلة الأمد.

ونجحت تركيا في العام 2013، في إنهاء مغامرات الاستدانة من الصندوق الدولي، في عهد الحكومة التركية الواحدة والستين التي شكّلها رئيس الوزراء آنذاك ورئيس الجمهورية الحالي رجب طيب أردوغان.

المصدر: رويترز + الأناضول