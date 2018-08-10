وزير تركي: سنعتمد نهجا استراتيجيا جديدا إزاء الاقتصاد

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، صهر أردوغان، اليوم الجمعة، المبادئ الجديدة التي سيتم الالتزام بها في النموذج الاقتصادي الجديد للبلاد.

وقال ألبيرق إن تركيا ستعتمد نهجا استراتيجيا جديدا حيال الاقتصاد في ظل نظام الرئاسة التنفيذية.

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وأضاف خلال عرض توضيحي لإعلان سياسته الاقتصادية بإسطنبول، أن النهج الجديد سيتسم بالاستدامة ويقوم على عقلية استراتيجية.

وصرح وزير الخزانة والمالية التركي أن بلاده يجب أن تتغير كي ترتقي وتنضم إلى اقتصادات الدخل المرتفع.

وأفاد الوزير بأن التواصل بفعالية أكثر وتحقيق الثقة مع جميع المساهمين في السوق، وضمان الاستقلالية التامة للسياسات النقدية، على رأس المبادئ في النموذج الاقتصادي الجديد، مشيرا إلى أن هناك إعادة تحقيق توازن للميزانية ضمن مبادئ النهج الجديد.

وأكد أن مكافحة التضخم ستكون أولى ركائز تحقيق التوازن الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بسياسات البنك المركزي، أوضح ألبيراق أن الاستقلال الكامل للبنك المركزي يعد من المبادئ التي يجب أن تستمر، ولفت إلى أن عملية التبسيط التي ستجرى على النظام الضريبي ستُحدث تحولا جديا للغاية في القطاع المالي.

وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة حربا اقتصادية من جانب قوى دولية، ما تسبب في تراجع سعر صرف الليرة، وارتفاع نسب التضخم في البلاد.

المصدر: وكالات