أردوغان: عقوباتكم بلا جدوى

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن محاولات ممارسة الضغوط على بلاده، بما في ذلك عن طريق زعزعة الاستقرار في نظامها المالي، لا آفاق لها.

ونقلت وكالة الأناضول عن تصريح أردوغان الذي أدلى به أمام الجمهور في مدينة ريزه التركية: "تواجه تركيا حملات مختلفة، ولا تولي اهتماما لها. توجد لديهم الدولارات، ويوجد لدينا شعبنا وحقنا والله". وأكد أيضا أن "محاولات ممارسة الضغوط الاقتصادية على تركيا لا آفاق لها".

وانخفض سعر الليرة التركية بسبب تصعيد حدة التوتر في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة بعد رفض أنقرة إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون الذي تتهمه بمساعدة التنظيم السري لأتباع الداعية المعارض فتح الله غولن الذي تعتبره أنقرة العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.

ومن المتوقع أن يقدم وزير المالية التركي براءت ألبيرق، اليوم الجمعة، عقيدة جديدة للتنمية الاقتصادية في تركيا.

المصدر: تاس