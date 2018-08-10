أردوغان يؤكد أن بلاده لن تخسر الحرب الاقتصادية..
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kmvq
دعا وزير التجارة التركي بولنت توفنكجي الرئيس الأميركي إلى العودة لطاولة المفاوضات مشيرا إلى أن الخلاف التجاري بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي ينبغي حله عن طريق الحوار.
وشدد توفنكجي على أن الولايات المتحدة لن تصل إلى شي من خلال فرض العقوبات، وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد أن بلادَه لن تخسر الحربَ الإقتصادية بالرغم من انهيار الليرة.
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)