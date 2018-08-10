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أردوغان يؤكد أن بلاده لن تخسر الحرب الاقتصادية..

مال وأعمال

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دعا وزير التجارة التركي بولنت توفنكجي الرئيس الأميركي إلى العودة لطاولة المفاوضات مشيرا إلى أن الخلاف التجاري بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي ينبغي حله عن طريق الحوار.

وشدد توفنكجي على أن الولايات المتحدة لن تصل إلى شي من خلال فرض العقوبات، وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد أن بلادَه لن تخسر الحربَ الإقتصادية بالرغم من انهيار الليرة.

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