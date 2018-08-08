جيريمي كوربين: الحديث عن حق إسرائيل في الوجود انحياز

سرب مقطع فيديو لزعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين سُجّل في عام 2011 يصف فيه موقف "بي بي سي" الداعم لحق دولة إسرائيل في الوجود بـ "المنحاز".

ونشر الناشط The Golem على حسابه في "تويتر" أمس جزءا من مقابلة كوربين مع قناة Press TV التي تتخذ من طهران مقرا لها، ذكر فيه أن الحكومة الإسرائيلية تمارس ضغوطا قوية على "بي بي سي"، كما اتهم مدير القناة حينذاك مارك تومسون بتحقيق أجندته الخاصة المنحازة للدولة العبرية.

Remember that time @JeremyCorbyn appeared on PressTV and said that the Israeli government and Israeli embassy are “very assertive towards all journalists and the BBC” and as proof of this said “there is a bias towards saying . . . Israel has a right to exist”. No? Here you go... pic.twitter.com/9Jy8l1VKHT — The Golem (@TheGolem_) ٧ أغسطس ٢٠١٨

وتابع قائلا: "أعتقد أن هناك نحيازا في القول إن إسرائيل دولة ديمقراطية في الشرق الأوسط ولديها الحق في الوجود ومصالحها الأمنية".

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وتعليقا على تصريحات كوربين، أوضح المتحدث باسم حزب المحافظين أن زعيمه أشار في تصريحاته إلى أن القضايا الإسرائيلية تجذب اهتماما أكبر في وسائل الإعلام، على الرغم من أن الشعب الفلسطيني هو من يعاني من الاحتلال وغياب دولته المستقلة، حسب موقع Jewish News.

وأعرب المتحدث عن تمسك كوربين بتسوية النزاع في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، لافتا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعرف بحملاتها في وسائل الإعلام.

واتهم كوربين مؤخر بمعاداة السامية من قبل الأوساط اليهودية، واعتبرت صحف عبرية الشهر الماضي أن حزب العمال البريطاني سيشكل "خطرا وجوديا على حياة اليهود" في المملكة المتحدة إذا فاز بالسلطة.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل