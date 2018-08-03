المؤبد لتسعة مدانين بتفجير أنقرة عام 2015

أصدرت محكمة تركية أحكاما بالسجن مدى الحياة على 9 متهمين بتدبير التفجير الإرهابي المزدوج في العاصمة التركية أنقرة عام 2015.

واستهدف التفجير المزدوج، الذي وقع بالقرب من محطة القطارات الرئيسية في أنقرة في الـ 10 أكتوبر عام 2015، مظاهرة نظمتها النقابات وحزب الشعوب الديمقراطي اليساري المؤيد للأكراد.

ونفذ الهجوم قبل 3 أسابيع من موعد الانتخابات البرلمانية في تركيا، التي جرت في 1 نوفمبر 2015. وأعلن تنظيم "داعش" وقتها مسؤوليته عن التفجير، وهو الأكثر دموية في تاريخ تركيا، إذ أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 500 آخرين بجروح.

المصدر: رويترز