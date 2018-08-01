لقاء محتمل بين لافروف وبومبيو على هامش منتدى آسيان في سنغافورة

أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية سيرغي لافروف قد يلتقي نظيره الأمريكي مايك بومبيو على هامش منتدى آسيان في سنغافورة في بداية الشهر الجاري.

وجاء في بيان نشر على موقع الوزارة في الإنترنت: "على هامش الفعاليات الوزارية في إطار منتدى آسيان تجري هناك مناقشة لاحتمال تنظيم اللقاءات الثنائية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظرائه من كل من أستراليا وكامبوديا ولاوس والصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة والولايات المتحدة".

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف يوم 27 من يوليو الماضي أن مسألة زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى روسيا لم تناقش، فيما تتم حاليا مناقشة احتمال لقائه مع سيرغي لافروف أثناء الاجتماعات الدولية الأخرى، مضيفا أن الصعوبة تنحصر في اختلافات موجودة في جدول أعمال الوزيرين.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الأمريكية سابقا إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيقوم يومي 3-4 من أغسطس في إطار جولته الآسيوية بزيارة إلى سنغافورة.

المصدر: إنترفاكس