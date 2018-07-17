رئيس الوزراء البولندي يدعو الناتو لتعزيز جناحه الشرقي

دعا رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي إلى تعزيز الجناح الشرقي للناتو ردا على ما وصفه بـ "السياسات العدوانية" لروسيا.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي له إن "جناح الناتو الشرقي يحتاج إلى تعزيز لأن السياسات العدوانية الروسية لم تنته للأسف".

وأضاف أن "هذا العدوان لم يتراجع بأي شكل من الأشكال. والرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب يجب أن يتوصل إلى الاستنتاجات ذاتها".

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ويأتي ذلك بعد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي يوم أمس الاثنين، حيث بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن وبعض القضايا الدولية.

وقد واجه ترامب انتقادات شديدة من داخل الولايات المتحدة لـ "ضعف" مواقفه أمام بوتين.

المصدر: رويترز