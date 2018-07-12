ترامب يعلن أنه يستطيع الانسحاب من الناتو ويصف القمة بأنها "ناجحة ورائعة"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه "قد" يكون قادرا على سحب بلاده من حلف الناتو، دون موافقة الكونغرس، لكنه لا يرى ضرورة لذلك، رغم وصفه القمة بـ"الناجحة والرائعة".

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وردا على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كان قادرا على سحب الولايات المتحدة من التحالف بإرادته الذاتية ومن دون موافقة الكونغرس؟ قال ترامب: "ربما أستطيع سحب بلادي من حلف الناتو دون موافقة الكونغرس، ولكن هذا ليس ضروريا، فالناس اليوم أكثر نشاطا من أي وقت مضى". وأضاف أنه "يثق بحلف الناتو".

ووصف الرئيس الأمريكي قمة الناتو بأنها "ناجحة جدا" و"رائعة". وقال في مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال القمة: "كانت قمة ناجحة للغاية، وهذان اليومان كانا رائعين". وفي النهاية، التأم شمل الجميع.

واعتبر ترامب من جهة أخرى، أن خط "السيل الشمالي -2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا سيكون أقل إشكالية بكثير إذا قام الناتو بتحسين العلاقات مع روسيا.

وانتقد ترامب بالأمس اتفاق الطاقة بين برلين وموسكو، وقال خلال وليمة عمل مع الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، قبل القمة يوم الأربعاء، إن روسيا تسيطر على ألمانيا من خلال موارد الطاقة. وأضاف "أعتقد أن برلين- رهينة بيد موسكو، لأن ألمانيا تتلقى أكبر قدر من الطاقة من روسيا".

في المقابل ، ردت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على بيان الرئيس الأمريكي ، مشيرة إلى أن بلادها يمكنها أن تقرر بنفسها سياستها المستقلة الخاصة.

المصدر: إنترافاكس