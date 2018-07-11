ترامب: لدي معجب واحد في حلف الناتو!

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المسؤول الوحيد في حلف شمال الأطلسي، المعجب بشخصيته.

وقال ترامب مازحا خلال استقبال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ له في بروكسل اليوم: "لدينا علاقات رائعة. وبفضلي، حصلوا (حلف الناتو) العام الماضي على 40 مليار دولار، لذلك أعتقد أن الأمين العام معجب بترامب. لعله الوحيد في ذلك، إلا أنه ليس لدي أي شيء ضد ذلك".

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الثلاثاء إلى بروكسل للمشاركة في قمة لحلف شمال الأطلسي في ظل التوتر الشديد داخل الناتو على خلفية تصريحات ترامب الأخيرة تجاه حلفاء الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب مرارا أن الدول الأعضاء في الحلف لا تفي بالتزاماتها، مطالبا إياها بتسديد مستحقات للولايات المتحدة.

ونقلت وسائل الإعلام في وقت سابق أن ملك بلجيكا ورئيس وزرائها لم يستقبلا الرئيس الأمريكي في مطار بروكسل مساء أمس، مشيرة إلى أن مباراة فرنسا وبلجيكا في نصف نهائي مونديال روسيا قد تكون أحد أسباب انتهاك البروتوكول المعتمد في هذا الشأن.

المصدر: لينتا.رو