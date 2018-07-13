أنقرة: من المتوقع إنهاء حالة الطوارئ في تركيا يوم 18 يوليو

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أنه من المتوقع أن ينتهي عمل نظام حالة الطوارئ في تركيا يوم 18 يوليو الجاري.

وقال قالن، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة وتطرق خلاله إلى عمل الحكومة التركية الجديدة: "من المتوقع إنهاء حالة الطوارئ في البلاد في 18 يوليو الجاري مع استمرار مكافحة الإرهاب في إطار القوانين المعمول بها".

لكنه مع ذلك أضاف: "يمكن إعادة آلية حالة الطوارئ مرة أخرى في حال واجهنا تهديدا طارئا".

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فرض حالة الطوارئ في تركيا يوم 20 يوليو 2016 لمدة 3 أشهر مبدئيا على خلفية محاولة الانقلاب العسكري في البلاد، مشيرا إلى أن هذا القرار يجري وفقا لأحكام دستور البلاد، ومددت السلطات التركية عمل هذا النظام 7 مرات في وقت لاحق.

وحاولت مجموعة من العسكريين الأتراك ليلة 15 إلى 16 يوليو 2016 السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، إلا أن القوات الموالية للرئيس أردوغان تمكنت من إحباط هذا الانقلاب خلال فترة وجيزة.

وتتهم الحكومة التركية بإصرار الداعية والمعارض التركي، فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بالوقوف وراء هذه المحاولة الفاشلة، لكن السلطات الأمريكية رفضت تسليمه لأنقرة.

وأدت محاولة الانقلاب، حسب السلطات التركية، إلى مقتل حوالي 300 شخص، وتلتها حملة غير مسبوقة في البلاد لتطهير مؤسسات الدولة من معارضي الحكومة الحالية وإلقاء القبض على الآلاف من العسكريين والمدنيين بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب أو الانتماء إلى حركة المعارض فتح الله غولن.

كما أوقفت السلطات عن العمل نحو 150 ألفا من الموظفين الحكوميين، بينهم مدرسون وقضاة وعسكريون، بموجب أحكام الطوارئ التي فرضتها الحكومة التركية في أعقاب محاولة الانقلاب.

المصدر: الأناضول + وكالات