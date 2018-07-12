استطلاع: معظم الأمريكيين يعتبرون أوباما أفضل رئيس في تاريخ الولايات المتحدة

اعتبر أكثر من 40% من الأمريكيين الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أفضل رئيس للبلاد في تاريخ الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة "The Hill" عن شركة "Pew Research Center" التي أجرت استطلاعا للرأي العام بهذا الخصوص، أن المرتبة الثانية بحسب نتائج الاستطلاع يحتلها بيل كلينتون الذي ترأس الولايات المتحدة في الفترة ما بين عامي 1993 و2001 والذي صوت له 33% من الذين شملهم الاستطلاع. ويليه رونالد ريغان الذي كان رئيسا للبلاد ابتداء من عام 1981 إلى عام 1989 فصوت له 32% من الناس المستطلعة آراؤهم.

أما الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب فيحل في المرتبة الرابعة إذ صوت له 19% من المشاركين في الاستطلاع.

ويرى علماء الاجتماع أنه توجد هناك صلة بين اختيار الأمريكيين وأعمارهم. فاعتبر معظم الأمريكيين الذين ولدوا في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي باراك أوباما أفضل رئيس أمريكي.

وأضافت الصحيفة أن استطلاع الرأي العام أجري في شهر يونيو الماضي وشارك فيه أكثر من ألفي شخص.

المصدر: إنترفاكس