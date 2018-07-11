ولايتي: التعاون مع روسيا في مواجهة الإرهاب مثالي

أشاد مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي في مستهل زيارته الرسمية لموسكو بعلاقات التعاون الاستراتيجي مع روسيا خاصة في سوريا والمنطقة، وداعا إلى تعزيزها.

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وقال ولايتي في تصريح صحفي أدلى به فور وصوله إلى موسكو إن "التعاون بين جبهة المقاومة بقيادة إيران وروسيا في مواجهة الإرهاب ورعاته في سوريا والمنطقة مثالي"، مؤكدا أن مثل هذا المستوى العالي من التعاون "ممكن فقط في ظل العلاقات الاستراتيجية" بين البلدين.

وثمّن ولايتي الدعم الذي قدمته روسيا لإيران على الصعيد الدولي، لا سيما في منظمة الأمم المتحدة، وكذلك التعاون في إطار الاتفاق النووي.

وأضاف ولايتي أن العلاقات الثنائية في المجالات الدفاعية والسياسية والاقتصادية والنووية تشير إلى وجود برنامج تعاون طويل الأمد بين البلدين.

وأعرب ولايتي عن أمله بأن تشكل زيارته هذه لموسكو ومباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمسؤولين الروس "منعطفا في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين".

كما انتقد ولايتي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا إن "العالم واقع تحت تأثير تصرفات شخص متمرد (ترامب) تجاه القوانين الدولية"، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون مع روسيا في الظروف الراهنة.

وفي رده على سؤال حول تزامن زيارته مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لموسكو، قال ولايتي: "نتنياهو شخص متجول ويطلق في كل مكان يحل فيه تصريحات غير منطقية لا أساس لها.. ولا يهتم أحد بها".. "لذا فإن وجوده وعدمه في روسيا ليس له أي تأثير على مهمتنا الاستراتيجية في هذا البلد".

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أمس أن ولايتي سينقل إلى الرئيس الروسي رسالة من المرشد الأعلى علي خامنئي.

المصدر: فارس