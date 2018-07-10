// 26.06.2018 по тикету 15478
ولايتي يزور موسكو وينقل رسالة من خامنئي إلى بوتين
AFP ATTA KENARE
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أعلنت الخارجية الإيرانية أن مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي سيتوجه إلى موسكو يوم الأربعاء في زيارة رسمية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن ولايتي سينقل إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة من المرشد الأعلى علي خامنئي.
وأضاف أن الرسالة تتضمن التأكيد على أهمية توسيع العلاقات بين روسيا وإيران. ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل.
من جهة أخرى، أكد مصدر في السفارة الروسية بطهران لوكالة "إنترفاكس" أن ولايتي سيصل موسكو يوم الخميس.
المصدر: وكالات
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