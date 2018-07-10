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ولايتي يزور موسكو وينقل رسالة من خامنئي إلى بوتين

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ولايتي يزور موسكو وينقل رسالة من خامنئي إلى بوتين
AFP ATTA KENARE
مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي
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أعلنت الخارجية الإيرانية أن مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي سيتوجه إلى موسكو يوم الأربعاء في زيارة رسمية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن ولايتي سينقل إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة من المرشد الأعلى علي خامنئي.

وأضاف أن الرسالة تتضمن التأكيد على أهمية توسيع العلاقات بين روسيا وإيران. ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل.

من جهة أخرى، أكد مصدر في السفارة الروسية بطهران لوكالة "إنترفاكس" أن ولايتي سيصل موسكو يوم الخميس.

المصدر: وكالات

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